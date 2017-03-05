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Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»
05.03.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) поссорился с с одноклубниками.
28-летний чилиец покинул поле во время тренировки лондонской команды, после чего у него произошел конфликт с партнерами по «Арсеналу».
В связи с этим Санчес остался в запасе в игре с «Ливерпулем» и вышел лишь после перерыва, хотя Арсен Венгер объяснил подобное решение тактическими соображениями.
Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб
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Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) поссорился с с одноклубниками.
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