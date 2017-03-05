﻿ Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»

05.03.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) поссорился с с одноклубниками.

28-летний чилиец покинул поле во время тренировки лондонской команды, после чего у него произошел конфликт с партнерами по «Арсеналу».

В связи с этим Санчес остался в запасе в игре с «Ливерпулем» и вышел лишь после перерыва, хотя Арсен Венгер объяснил подобное решение тактическими соображениями.

Контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. Клуб предложил чилийцу новое соглашение с повышением нынешней зарплаты (130 тысяч фунтов в неделю) на 50 тысяч, но игрок не примет предложение ниже 250 тысяч.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3) поссорился с с одноклубниками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Игорь Ковалевич: «Цель занять 4-е место? Я бы не сказал, что это задача. Скорее, пожелание мэра Гродно»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика