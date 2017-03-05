Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о задаче занять четвертое место в сезоне-2017, поставленной мэром Гродно Мечиславом Гоем.

- Прошлый сезон «Неман» завершил на 14-м месте, на этот год задача поставлена гораздо более амбициозная – четвертое место. На ваш взгляд, эти планы могут реально быть выполнены?

– Я бы не сказал, что это задача. Скорее, пожелание мэра города. Он хотел бы видеть «Неман» на этой позиции. Мы же, в свою очередь, будем стремиться занять как можно более высокое место.

- Но есть ли шанс у «Немана» подняться на верхние строчки?

– Шанс есть всегда. Главное им воспользоваться.

- Тогда какие задачи ставите на предстоящий сезон? Какими путями будете добиваться если не целей, то пожеланий мэра.

– Во-первых, нас покинула большая группа игроков – шесть человек основного состава. Это больше половины команды. Нас волнует, что ушла вся линия обороны, остался только Бебе. Ушли Позняк, Космынин, Павловец. Надо подумать, как их сейчас качественно заменить (после разговора в команду перешел молодой правый защитник Максим Яблонский из «Сморгони» – Tribuna.com). Работаем над этим. Ушли полузащитники Рудик и Васьков (также команду покидал Рудик, однако он вернулся в «Неман» – Tribuna.com). Все они хорошо провели второй круг, поэтому ищем сейчас замену.

- Осознание проблем – это хорошо, но разве не настал тот момент, когда уже нужно принимать решения?

– Решения будем принимать к 20 марта, сейчас у нас идет подготовительный период. Просматриваем большую группу игроков – и белорусов, и легионеров. Поэтому самое главное – через спарринги и тренировочный процесс минимизировать ошибки. Над этим мы с тренерским штабом и работаем, – сказал Ковалевич в эфире «Гродно-плюс».