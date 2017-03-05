Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итог работы, проделанной командой в межсезонье.

– Могу сказать, что в связи с непредвиденными обстоятельствами первого сбора – отравления, и простудные заболевания на втором, наш подготовительный период продлевается до 1 апреля. Потому что полностью выполнить запланированный объем работы для всех нам не удалось. Соответственно подводить игроков под единый баланс придется через кубковые игры и тот двухнедельный перерыв между играми на кубок и началом чемпионата.

Что касается воскресного матча, то опять пришлось играть с листа. Вновь пробовали различные варианты игры исходя из готовности игроков. Также на воскресенье 5 марта планировали две игры, чтобы все 22 игрока и вратари сыграли по максимуму. Но, как вы знаете, две игры провести не удалось, только одну. В ней мы дали сыграть основным игрокам из тех, кто остался в обойме, не заболел, не травмировался. Таким образом, эти футболисты и будут основными в подготовке к кубковому матчу.

К сожалению, из-за отмененного матча наша молодежь не получила нужной игровой практики.

По возвращению в Минск к нам присоединится Швецов, который, не смог выехать с командой на сбор из-за паспортно-визовых вопросов для участия в составе сборной в матчах элитного раунда в Великобритании. Однозначно: Швецов игрок основной обоймы. Ясно, что некоторые игроки уже переросли дубль и для получения игровой практики им надо идти в аренду. Это все мы определим по приезду в Минск, обсудим с руководством и тренерским штабом дубля. И этим составом из 22 футболистов будем готовиться дальше к кубку и чемпионату, – сказал Боровский.

Таким образом, до окончания подготовительного периода «Динамо» сыграет в четвертьфинале Кубка Беларуси с брестским «Динамо». 2 апреля стартует чемпионат Беларуси.

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