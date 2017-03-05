﻿ Сергей Боровский: «Подготовительный период продлевается до 1 апреля, потому что полностью выполнить запланированный объем работы не удалось». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Боровский: «Подготовительный период продлевается до 1 апреля, потому что полностью выполнить запланированный объем работы не удалось»

06.03.2017 00:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итог работы, проделанной командой в межсезонье.

– Могу сказать, что в связи с непредвиденными обстоятельствами первого сбора – отравления, и простудные заболевания на втором, наш подготовительный период продлевается до 1 апреля. Потому что полностью выполнить запланированный объем работы для всех нам не удалось. Соответственно подводить игроков под единый баланс придется  через кубковые игры и  тот двухнедельный перерыв между играми на кубок и началом чемпионата.

Что касается воскресного матча, то опять пришлось играть с листа. Вновь пробовали различные варианты игры исходя из готовности игроков. Также на воскресенье 5 марта планировали две игры, чтобы все 22 игрока и вратари сыграли по максимуму. Но, как вы знаете, две игры провести не удалось, только одну. В ней мы дали сыграть основным игрокам из тех, кто остался в обойме, не заболел, не травмировался. Таким образом, эти футболисты и будут основными в подготовке к кубковому матчу.

К сожалению, из-за отмененного матча наша молодежь не получила нужной игровой практики.

По возвращению в Минск к нам присоединится Швецов, который, не смог выехать с командой на сбор из-за паспортно-визовых вопросов для участия в составе сборной в матчах элитного раунда в Великобритании. Однозначно: Швецов игрок основной обоймы. Ясно, что некоторые игроки уже переросли дубль и для получения игровой практики им надо идти в аренду. Это все мы определим по приезду в Минск, обсудим с руководством и тренерским штабом дубля. И этим составом из 22 футболистов будем готовиться дальше к кубку и чемпионату, – сказал Боровский.

Таким образом, до окончания подготовительного периода «Динамо» сыграет в четвертьфинале Кубка Беларуси с брестским «Динамо». 2 апреля стартует чемпионат Беларуси.

Минское «Динамо» завершило сбор в Турции

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский подвел итог работы, проделанной командой в межсезонье.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Барселона» готова платить Месси 35 млн евро в год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика