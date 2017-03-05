﻿ НХЛ. «Питтсбург» принимает «Баффало», «Сан-Хосе» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи. 21.by
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НХЛ. «Питтсбург» принимает «Баффало», «Сан-Хосе» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи

06.03.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Регулярный чемпионат

Калгари – Айлендерс 5:2 (4:0, 0:1, 1:1)
Дата проведения
6 марта, 00.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Фролик (Баклунд, Хэмилтон)
2:0 – 16 Броди (Стэйджан, Чейссон)
3:0 – 17 Ферланд (Монахан)
4:0 – 19 Монахан (Хэмилтон, Годро)
4:1 – 28 Таварес (Мэйфилд, Бэйли)
5:1 – 46 Верстиг (Бартковски, Беннетт)
5:2 – 51 Чимера (Принс, Ледди)

 

Нью-Джерси – Коламбус 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Дата проведения
6 марта, 01.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Дженнер (Дубински, Эткинсон)
0:2 – 25 Бьоркстранн (Савар, Ганье)
0:3 – 48 Ганье (Хартнелл, Бьоркстранн)

 

Питтсбург – Баффало 4:3 (0:3, 2:0, 2:0)
Дата проведения
6 марта, 01.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 О′Райлли (Кэйн, Джионта)
0:2 – 14 Джионта (Моулсон)
0:3 – 18 Айкел (Райнхарт, Фолиньо)
1:3 – 27 Шульц (Малкин, Кессел)
2:3 – 33 Малкин (Хернквист, Шульц)
3:3 – 56 Гюнцель (Бонино, Шери)
4:3 – 57 Шери (Думулин, Шульц)

 

Миннесота – Сан-Хосе 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Дата проведения
6 марта, 02.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Паризе (Сутер, Поминвилл)
2:0 – 15 Э.Стаал (Дамба)
2:1 – 18 Карлссон (Браун, Хэйли)
3:1 – 58 Э.Стаал (Ганзал)

 

Анахайм – Ванкувер 0:2 (3 период)
Дата проведения
6 марта, 04.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Хорват (Бьега, Хаттон)
0:2 – 26 Гранлунд ()

 

Колорадо – Сент-Луис 0:3 (3 период)
Дата проведения
6 марта, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Штястны (Пьетранжело, Шварц)
0:2 – 5 Бродзяк (Апшолл, Ривс)
0:3 – 30 Берглунд (Парайко)

 

Аризона – Каролина 1:1 (2 период)
Дата проведения
6 марта, 04.30, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Холланд (Экман-Ларссон, Шенн)
1:1 – 24 Терявяйнен (Раск, Слэвин)

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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