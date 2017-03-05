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НХЛ. «Питтсбург» принимает «Баффало», «Сан-Хосе» в гостях у «Миннесоты» и другие матчи
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НХЛ
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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