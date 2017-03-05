Брест готов к проведению Х Балтийских юношеских игр, которые состоятся летом текущего года. Об этом заявил председатель облисполкома Анатолий Лис во время встречи со студентами Брестского государственного университета им. А.С.Пушкина, передает БЕЛТА.

Юбилейные игры состоятся в областном центре с 7 по 9 июля. Соревнования планируется провести по 15 видам спорта. Ожидается, что иностранные и белорусские атлеты померяются силами в боксе, борьбе, плавании, стрельбе из лука, фехтовании, легкой и тяжелой атлетиках, гребле академической, а также на байдарках и каноэ. Кроме того, медали будут разыграны в баскетболе, волейболе, футболе и гандболе. «Все спортивные сооружения, гостиницы готовы к проведению Балтийских игр. Думаю, проведем мероприятие на высоком организационном уровне. Это принесет дивиденды Брестской области и в целом нашей стране», — отметил Анатолий Лис.

Основными объектами, которые примут Балтийские игры, являются дворец спорта «Виктория», Гребной канал, Дворец водных видов спорта, легкоатлетический манеж, лукодром, спорткомплексы «Олимп» и «Брестский». Председатель Брестского облисполкома отметил, что в Бресте действуют площадки мирового уровня, которым вполне по силам принять престижные старты. «Любое спортивное мероприятие такого уровня — зрелищное, привлекает много зрителей, способствует популяризации тех или иных видов спорта. Особенно актуально это для подрастающего поколения», — резюмировал он.