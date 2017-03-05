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Три награды белорусов на ЧЕ по легкой атлетике в Белграде

06.03.2017 09:28 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Белорусская сборная по легкой атлетике завоевала три медали на Чемпионате Европы в Белграде.

Три награды белорусов на ЧЕ по легкой атлетике в Белграде
© Sputnik Евгения Новоженина
Серебряный кульбит Максима Густика

Чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях прошел в столице Сербии с 3 по 5 марта, у белорусcкой сборной серебро и две бронзы.

В финальный день соревнований третью по счету медаль белорусской сборной завоевал в прыжках в высоту легкоатлет Павел Селиверстов. Свое выступление спортсмен начал с 223 сантиметров, потом поднял планку на 4 сантиметра, высоту 230 сантиметров он взять не смог. В итоге у Селивестрова "бронза". Золотую медаль в прыжках в высоту завоевал Сильвестер Беднарек (Польша), серебряную — Робби Грабарж (Великобритания).

Еще одна "бронза".

Также бронзовую медаль на ЧЕ в Белграде завоевала Юлия Леонтюк, она в третьей попытке и финале толкнула ядро на 18 метров 32 сантиметра. "Золото" в толкании ядра получила Анита Мартон (Венгрия), у нее был результат 19 м 28 см, он лучший в мире. Серебряная медаль у Радославы Мавродиевой (Болгария), она толкнула ядро на 18 м 36 см.

Серебряный результат Талай

Белоруска Алина Талай заняла второе место в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в залах. В финальном забеге Талай пробежала спринтерскую дистанцию за 7,92 секунды. Чемпионкой стала немка Синди Роледер — 7,88 секунды, бронзу завоевала Паулина Дуткевич из Германии, ее результат — 7,95 секунды.

В финале судьи дважды останавливали решающий забег из-за фальстарта, а на третий раз арбитры подняли с колодок уже подготовившихся спортсменок еще до выстрела стартового пистолета.

 
Теги: Минск
 
 
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Легкоатлет Селиверстов стал третьим в прыжках в высоту на ЧЕ в Белграде.

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