﻿ Иман Джамали: «Почему в Беларуси люди в возрасте сравнивают 2017 год с периодом военной нищеты и разрухи, а не с опытом процветающих стран?». 21.by
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Иман Джамали: «Почему в Беларуси люди в возрасте сравнивают 2017 год с периодом военной нищеты и разрухи, а не с опытом процветающих стран?»

06.03.2017 09:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок БГК имени Мешкова Иман Джамали поделился мнением о белорусах.

«Беларусь пережила Великую Отечественную войну. После тех событий страна долгое время находилась в экономическом кризисе. Но прошли десятки лет, а некоторые люди до сих пор сравнивают современную жизнь с прошлой. Они рассуждают, что сегодня в Беларуси все хорошо, раз нет войны и никто не голодает. Но почему люди в возрасте сравнивают 2017 год с периодом военной нищеты и разрухи, а не с опытом процветающих стран? Мне нравится, как богатые шведы все равно стремятся к успеху — им мало двух тысяч евро, ведь кто-то зарабатывает три. Я тоже живу с такой философией: надо ориентироваться на лучшие образцы.

Европейские СМИ часто подают новости об Иране в неправильном свете. У нас прекрасная процветающая страна. Иран — богатое нефтью государство. Мы не просто богаче Беларуси — Иран одна из самых богатых стран в мире. Многие жители могут позволить себе покупать машины стоимостью в несколько миллионов долларов и, поверьте, в Тегеране таких машин не одна или две, а множество. У нас полно элитного жилья. В некоторых домах квадратный метр стоит от 20 тысяч долларов, а вся площадь занимает две тысячи квадратных метров. Можете себе представить эти суммы? Но в Иране, как и везде, хватает людей, которые живут скромно. Думаю, чтобы комфортно чувствовать себя в крупном иранском городе, семье из трех человек достаточно иметь 500 долларов на месяц.

Радует, что белорусы делятся своими новостями. Когда играл в Швеции, местные жители все таили в себе. А белорусы не стесняются рассказывать о проблемах или личных делах. Мне по душе такой стиль общения: не очень приятно, когда присутствует недосказанность и неискренность.

Вот только белорусы не разрешают себе слишком часто радоваться. Даже когда мы побеждаем, команда не особо веселится. Но почему? В Венгрии и Швеции мы оставались веселыми даже после поражений, потому что такой настрой более продуктивен. Окей, допустим, мы сыграли не слишком здорово, но ведь выиграли! А если и проиграли, то выиграем завтра. Надо оставаться оптимистами», – сказал Джамали.

 
Теги: Новости
 
 
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