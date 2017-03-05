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Дмитрий Коваленок: «Деньги можно зарабатывать в каких-то других отраслях. Жалко тех игроков, для которых футбол – это работа»
06.03.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Немана» Дмитрий Коваленок объяснил, что его держит в футболе.
– Для вас футбол – работа или призвание?
– Знате, деньги можно зарабатывать в каких-то других отраслях. Мне жалко тех футболистов, для которых футбол – это работа. Оценивать игру с точки зрения финансовой выгоды неправильно. У каждого человека есть обязанности перед семьями, люди считают, что, заработав много денег, они сделают родных счастливее.
Мне тяжело рассуждать на эту тему, ведь все мы разные.
– Что вас держит в «Немане»?
– Сильная любовь.
– Вас называют самым опытным футболистом «Немана», вы самый возрастной игрок в команде. Не задумывались о тренерской работе?
– Да, возраст ставит какие-то рамки, ограничения. Но не совсем правильно смотреть в паспорт и делать на этом основании какие-то выводы. Я верю не в биологический возраст, а в силу энергии, которая движет этим миром и позволяет приносить пользу в своей сфере, – сказал Коваленок.
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Дмитрий Коваленок: «Деньги можно зарабатывать в каких-то других отраслях. Жалко тех игроков, для которых футбол – это работа»
Нападающий «Немана» Дмитрий Коваленок объяснил, что его держит в футболе.
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