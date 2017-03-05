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Игорь Ковалевич: «В команде остались, проявив исключительно патриотические качества, Курганский и Савицкий»

06.03.2017 09:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о комплектовании команды.

– Команду в межсезонье каждый год покидает пять-шесть игроков и приходится заново сыгрываться. Так может не нужно брать новых, а удерживать старых. Не отпускать их, предлагать более приемлемые условия.

– Конечно, в идеале нужно, чтобы коллектив пополняли два-три человека, чтобы мы сохраняли костяк. Но так получилось, что у многих ребят заканчивались контракты, и у них были более выгодные предложения. Пока мы рассчитываем на то финансирование, которое у нас есть. Многих ребят мы просто не смогли удержать. Кто-то уехал в Узбекистан, кто-то в «Шахтер» перешел – там предлагают немножко другие деньги. Мы исходим из реальной ситуации, которая есть.

– А как же патриотизм? Наверное, футбол – та игра, которая должна культивировать сплоченность и патриотизм.

– Это у нас тоже есть. В команде остались, проявив исключительно патриотические качества, Сергей Курганский и Павел Савицкий. Хотя по Паше отдельный вопрос, а у Курганского было реальное предложение брестского «Динамо». Тех, кто ушел, тоже осуждать нельзя. Саша Позняк ушел в Солигорск, за него есть определенная выплата. Александр хочет попробовать себя в еврокубках, хотя мы просили его остаться. Мы с руководством команды и города делаем все возможное, чтобы убедить людей остаться в «Немане», но не всегда действует процесс убеждения, – сказал Ковалевич.

 
 
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич рассказал о комплектовании команды.

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