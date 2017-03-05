Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска. Об этом сообщил ведущий передачи Николай Ходасевич.

«Друзья, мы устали отдыхать и сегодня выходим в эфир!

Неделя была жаркой. Разберемся, почему Игорь Криушенко и Людас Румбутис возглавили сборную Беларуси и «молодежку» соответственно.

Пригласим в национальную команду Ренана Брессана. В его карьере полный порядок в новом клубе «Шавеш».

Проведем экскурсию по футбольному манежу в Гродно. «Неман» там уже обжился, но предназначение объекта несколько иное.

Эксклюзив. Большой материал о человеке, который в высшей лиге за сезон забивал более 30 мячей. Андрей Хлебосолов вспоминает, а мы показываем то, что вы, возможно, не видели.

Также открываем новую рубрику и запускаем конкурс с ценным призом!

Сезон стартует на этой неделе! Поздравляем вас с началом весны!» – сказал Ходасевич.

Программа «Время футбола» выйдет сегодня на телеканале «Беларусь 5» в 21.55 по белорусскому времени.