|
Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска
06.03.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска. Об этом сообщил ведущий передачи Николай Ходасевич.
«Друзья, мы устали отдыхать и сегодня выходим в эфир!
Неделя была жаркой. Разберемся, почему Игорь Криушенко и Людас Румбутис возглавили сборную Беларуси и «молодежку» соответственно.
Пригласим в национальную команду Ренана Брессана. В его карьере полный порядок в новом клубе «Шавеш».
Проведем экскурсию по футбольному манежу в Гродно. «Неман» там уже обжился, но предназначение объекта несколько иное.
Эксклюзив. Большой материал о человеке, который в высшей лиге за сезон забивал более 30 мячей. Андрей Хлебосолов вспоминает, а мы показываем то, что вы, возможно, не видели.
Также открываем новую рубрику и запускаем конкурс с ценным призом!
Сезон стартует на этой неделе! Поздравляем вас с началом весны!» – сказал Ходасевич.
Программа «Время футбола» выйдет сегодня на телеканале «Беларусь 5» в 21.55 по белорусскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии