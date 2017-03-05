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Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска

06.03.2017 10:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня программа «Время футбола» выходит из отпуска. Об этом сообщил ведущий передачи Николай Ходасевич.

«Друзья, мы устали отдыхать и сегодня выходим в эфир!

Неделя была жаркой. Разберемся, почему Игорь Криушенко и Людас Румбутис возглавили сборную Беларуси и «молодежку» соответственно.

Пригласим в национальную команду Ренана Брессана. В его карьере полный порядок в новом клубе «Шавеш».

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Эксклюзив. Большой материал о человеке, который в высшей лиге за сезон забивал более 30 мячей. Андрей Хлебосолов вспоминает, а мы показываем то, что вы, возможно, не видели.

Также открываем новую рубрику и запускаем конкурс с ценным призом!

Сезон стартует на этой неделе! Поздравляем вас с началом весны!» – сказал Ходасевич.

Программа «Время футбола» выйдет сегодня на телеканале «Беларусь 5» в 21.55 по белорусскому времени.

 
Теги: Гродно
 
 
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