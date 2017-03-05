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Верховцов близок к переходу в «Неман»
06.03.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Расставшийся с польской «Короной» из Кельце Дмитрий Верховцов в ближайшее время должен перейти в «Неман», сообщает «Прессбол».
Напомним, ранее главный тренер гродненского клуба Игорь Ковалевич
Статистику Верховцова в польском чемпионате смотрите
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Расставшийся с польской «Короной» из Кельце Дмитрий Верховцов в ближайшее время должен перейти в «Неман», сообщает «Прессбол».
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