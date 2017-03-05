Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

«Задержки по зарплатам? Я читал в интернете об этом. Но мы выплаты все произвели – долгов нет. Все обязательства по заработным платам выполнены. Да, где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось», – сказал Курилец.

Эксперт «КХЛ ТВ» Борисов: «Перед плей-офф у минского «Динамо» было собрание, на котором игрокам объявили, что в клубе нет денег»