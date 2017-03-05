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Анатолий Курилец: «Задержки по зарплатам в минском «Динамо? Где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось»
06.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.
«Задержки по зарплатам? Я читал в интернете об этом. Но мы выплаты все произвели – долгов нет. Все обязательства по заработным платам выполнены. Да, где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось», – сказал Курилец.
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Анатолий Курилец: «Задержки по зарплатам в минском «Динамо? Где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось»
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.
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