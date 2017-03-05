﻿ Анатолий Курилец: «Задержки по зарплатам в минском «Динамо? Где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Анатолий Курилец: «Задержки по зарплатам в минском «Динамо? Где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось»

06.03.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

«Задержки по зарплатам? Я читал в интернете об этом. Но мы выплаты все произвели – долгов нет. Все обязательства по заработным платам выполнены.  Да, где-то были четырехдневные задержки, но это все быстро ликвидировалось», – сказал Курилец.

Эксперт «КХЛ ТВ» Борисов: «Перед плей-офф у минского «Динамо» было собрание, на котором игрокам объявили, что в клубе нет денег»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец прокомментировал информацию о финансовых проблемах клуба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Верховцов близок к переходу в «Неман»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика