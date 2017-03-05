Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба поделился трансферными планами на межсезонье.

- Покинет ли кто-то команду кто-то из легионеров?

– Пока без комментариев. Нужно дождаться оценки Наблюдательного совета и уже исходя из этой оценки, строить планы на будущий сезон. Новые лица в команде? Однозначно, в «Динамо» они появятся, – заявил Бурба.