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Павел Бурба: «Новые лица в команде? Однозначно, в «Динамо» они появятся»
06.03.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба поделился трансферными планами на межсезонье.
- Покинет ли кто-то команду кто-то из легионеров?
– Пока без комментариев. Нужно дождаться оценки Наблюдательного совета и уже исходя из этой оценки, строить планы на будущий сезон. Новые лица в команде? Однозначно, в «Динамо» они появятся, – заявил Бурба.
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Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба поделился трансферными планами на межсезонье.
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