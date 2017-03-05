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Павел Бурба: «Новые лица в команде? Однозначно, в «Динамо» они появятся»

06.03.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба поделился трансферными планами на межсезонье.

- Покинет ли кто-то команду кто-то из легионеров?

– Пока без комментариев. Нужно дождаться оценки Наблюдательного совета и уже исходя из этой оценки,  строить планы на будущий сезон. Новые лица в команде? Однозначно, в «Динамо» они появятся, – заявил Бурба.

 
 
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Заместитель гендиректора минского «Динамо» Павел Бурба поделился трансферными планами на межсезонье.

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