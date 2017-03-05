ГРОДНО, 6 мар — Sputnik, Виктория Соловьева. Девочки не просто прыгали и махали помпонами, а показывали настоящие спортивные номера практически олимпийского вида спорта. В гродненском Лицее №1 прошел областной этап по черлидингу среди школьников.

В нынешнем году выступления юных команд приобрели совершенно новый статус. Ведь в конце января черлидинг включили в реестр видов спорта нашей страны, а в мире он уже получил временный олимпийский статус. Поэтому на состязаниях ребята называли себя не просто группами поддержки, а настоящими спортивными командами, у которых скоро могут появиться собственные поклонники.



© Sputnik/ Илья Гелей Сесть на шею, сделать стойку на руках и при этом не забыть улыбаться жюри и зрителям - легко

На отборочный тур в Гродно приехали представители Лиды, Щучина, Слонима, Зельвы, Гродно и других городов области в возрасте от 6 до 17 лет. Всего — 14 команд.



© Sputnik/ Илья Гелей Самым младшим черлидерам было по шесть-семь лет



© Sputnik/ Илья Гелей В старших группах девушки "летали" почти во всех выступлениях

"Это очень хороший показатель для области. Гродно наиболее мощно представлена Белорусская федерация черлидинга и групп поддержки. Первые соревнования в Гродно состоялись в 2009 году. С тех пор черлидинг начал активно развиваться как в школах, так и в университетах города, в частности в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы", — говорит представитель организационного комитета областных соревнований Сергей Иванов.



© Sputnik/ Илья Гелей Видимо, любовь к высоте у черлидеров в крови, потому что самые лучшие зрительские места оказались на верхних ярусах спортивных стенок



© Sputnik/ Илья Гелей Среди участников было замечено довольно много парней - ребята постарше с легкостью держали девушек на плечах, а некоторые и на вытянутых вверх руках

Команды выступали в номинациях черлидинг шоу и фристайл пом. В итоге почти все первые места заняли представители Лиды — команды "SkyLineAdults", "SkyLineKids", "SkyLine". Команда "X-team" средней школы №2 из Щучина стала победителем номинации чер в возрастной категории 11 лет и младше.



© Sputnik/ Илья Гелей Судьи оценивали не только спортивное мастерство, сложность и чистоту выполненных трюков, но и хореографию и костюмы



© Sputnik/ Илья Гелей В идеале команда должна выполнять все движения синхронно - иногда на это уходят месяцы тренировок

Как отмечают организаторы, победные места распределились ожидаемо. Щучинские и Лидские ребята в прошлом году стали лучшими в стране, завоевав на республиканских состязаниях первое и второе места соответственно.



© Sputnik/ Илья Гелей Памятные грамоты достались всем участникам, а за призовые места вручали кубки

Победители каждой возрастной категории в начале апреля будут представлять Гродно на соревнованиях Республиканской лиги по черлидингу.