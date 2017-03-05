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Крэйг Вудкрофт: «В плей-офф мы были унижены, но сделаем правильные выводы из поражения»

06.03.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в плей-офф.

– Как считаете, этот год вам удался? Какую оценку поставите сезону?

– Если можно, не буду оценивать себя сам. Лучше это видят со стороны другие луди. Могу сказать, что каждый день на работе отдаю все силы, я по натуре перфекционист — у меня большое желание побеждать. Надеюсь, качества, которые присуще мне, передаются игрокам.

За сезон я горд за своих ребят и клуб, за организацию. Хочу, чтобы те успехи, которые были по ходу сезона, не затмил неудачный плей-офф. Мы сделали большой шаг вперед в развитии. В плей-офф, как бы это громко не прозвучало, мы были унижены.

Но мы все тут умные ребята и сделаем правильные выводы из поражения. Из плохого результата мы извлечем самое лучшие. Будем работать еще лучше, стараться каждый день. Это не отдельное событие, в постоянный процесс… Хотим, чтобы то позитивное, что было в этом сезоне, позволило двигаться дальше.

– Какие игроки, по-вашему, железно должны остаться на следующий сезон?

– Сейчас не лучшее время называть фамилии. У нас отличный костяк, есть люди, на которых мы будем опираться. Естественно, процесс привлечения новых игроков можно сравнить с процессом эволюции. Будем кого-то убирать, кого-то добавлять в состав. Таким образом обеспечивать прилив новой силы. Те игроки, о которых мы думаем, позволят добиться еще лучших результатов и добавить в тех аспектах, которые мы хотим улучшить, – сказал Вудкрофт.

 

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в плей-офф.

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