BT Sport заключил новую сделку с УЕФА по продаже телеправ на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании.

Сделка сроком до 2021 года оценивает в 1,2 миллиарда фунтов.

Отметим, что текущее соглашение, действующее с 2015 года, обошлось BT Sport в 897 миллионов фунтов.