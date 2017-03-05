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BT Sport заплатил УЕФА 1,2 млрд фунтов за права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании
06.03.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
BT Sport заключил новую сделку с УЕФА по продаже телеправ на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании.
Сделка сроком до 2021 года оценивает в 1,2 миллиарда фунтов.
Отметим, что текущее соглашение, действующее с 2015 года, обошлось BT Sport в 897 миллионов фунтов.
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BT Sport заплатил УЕФА 1,2 млрд фунтов за права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании
BT Sport заключил новую сделку с УЕФА по продаже телеправ на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании.
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