﻿ BT Sport заплатил УЕФА 1,2 млрд фунтов за права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании. 21.by
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BT Sport заплатил УЕФА 1,2 млрд фунтов за права на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании

06.03.2017 12:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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BT Sport заключил новую сделку с УЕФА по продаже телеправ на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании.

Сделка сроком до 2021 года оценивает в 1,2 миллиарда фунтов.

Отметим, что текущее соглашение, действующее с 2015 года, обошлось BT Sport в 897 миллионов фунтов.

 
 
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BT Sport заключил новую сделку с УЕФА по продаже телеправ на трансляцию Лиги чемпионов и Лиги Европы в Великобритании.

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