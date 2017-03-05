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Бутылочки Contigo – отличный подарок для спортивной девушки к 8 марта

06.03.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Ищете модный и практичный подарок, который произведет неизгладимое впечатление? Если ваша девушка активна, любит путешествия и спорт, включите в число вариантов подарка бутылочки для воды и термокружки Contigo.

Contigo – американский бренд туристических, кофейных кружек и бутылочек для питья. Компания является мировым лидером на рынке посуды для питья на ходу, 14 из 20 бестселлеров на Amazon.com в категории термокружки – это Contigo

Продукцию этой марки приобретают любители активного образа жизни по всему миру. Отличительная особенность всех емкостей для напитков, которые поставляются на рынок под брендом Contigo – эффектный дизайн. Современные обтекаемые формы стаканов и кружек, яркие и экологичные материалы, удобные и надежные конструктивные элементы характерны для каждого изделия. Contigo невозможно не заметить ни на улице, ни в зале для фитнеса.

В Беларуси вы можете приобрести эту продукцию по тем же ценам, что и в Европе. Требуйте наличия Contigo у вашего розничного продавца.

Universal Press – официальный дистрибьютор Contigo в Беларуси!

Бутылочки Contigo – отличный подарок для спортивной девушки к 8 марта

 

 
 
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Ищете модный и практичный подарок, который произведет неизгладимое впечатление? Если ваша девушка активна, любит путешествия и спорт, включите в число вариантов...

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