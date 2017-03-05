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Павел Бурба: «Желание сохранить Скривенса есть, посмотрим на возможности»
06.03.2017 12:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба оценил вероятность сохранения в команде голкипера Бена Скривенса.
– Велико желание сохранить Скривенса?
– Во время регулярного чемпионата к Скривенсу проявляли интерес другие клубы. Желание сохранить Скривенса есть, посмотрим на возможности. Своим отношением к делу он заслужил повышенный интерес со стороны лучших клубом не только из КХЛ, – сказал Бурба.
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Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба оценил вероятность сохранения в команде голкипера Бена Скривенса.
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