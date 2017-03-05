Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба оценил вероятность сохранения в команде голкипера Бена Скривенса.

– Велико желание сохранить Скривенса?

– Во время регулярного чемпионата к Скривенсу проявляли интерес другие клубы. Желание сохранить Скривенса есть, посмотрим на возможности. Своим отношением к делу он заслужил повышенный интерес со стороны лучших клубом не только из КХЛ, – сказал Бурба.