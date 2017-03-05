Руководитель белорусской версии международного проекта Tribuna.com Максим Березинский оценил уровень бюджетов клубов высшей лиги.

«Глядя на бюджеты белорусских клубов, складывается ощущение, что до Беларуси все же добрался социализм. Ощутимо выбиваются из общего ряда только БАТЭ, отчасти солигорский «Шахтер» (в лучшую сторону) и «Крумкачы» (в худшую). Все остальные рассчитывают на деньги в районе миллиона долларов. Даже внешне благополучное «Динамо-Брест» не собиралось сильно отклоняться от этой суммы.

Футболисты тоже перестали зарабатывать космические суммы и теперь не бегают из команды в команду за лишние триста долларов. Заметьте, кстати, что при просевших зарплатах никто никуда не разбежался, как прогнозировали три года назад. Потому что разбегаться некому и некуда.

Ну, а сезон нас ждет крайне сумбурный в этой связи. И, кстати, очень показательным с точки зрения тренерской работы. Одно дело быть выше других с шальными деньгами, а другое обыгрывать сопоставимые по финансированию команды и достигать результата за счет работы и построения игры», – сказал Березинский.