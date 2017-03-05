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Николай Ходасевич: «Седнев рассказал о такой же ситуации в «Белшине», о которой ведет речь Боровский»

06.03.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич вспомнил историю с проблемами при подготовке «Белшины» к новому сезону.

«Думаю, Александр Седнев не будет против. Главный тренер «Днепра» недавно мне рассказал о такой же ситуации в «Белшине», о которой ведет речь Сергей Боровский. Это было в сезоне-2015 года. По мнению наставника, «шинники» из-за плохих условий межсезонных сборов тоже не успели выполнить запланированный объем подготовительной работы. Тогда в клубе коллективно приняли решение – продолжаем до старта чемпионата готовить команду.

Тогда «Белшина» в Кубке Беларуси уступила дорогу «Динамо-Брест». Попросту игроки не были готовы функционально к матчам. И неудачно стартовали в высшей лиге – проиграли «Гомелю», а затем была домашняя ничья с «Витебском».

Есть одно «но» в этой истории – 2015 год «Белшина» завершила на четвертом месте», – сказал Ходасевич.

Сергей Боровский: «Подготовительный период продлевается до 1 апреля, потому что полностью выполнить запланированный объем работы не удалось»

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусский журналист Николай Ходасевич вспомнил историю с проблемами при подготовке «Белшины» к новому сезону.

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