Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт сохранит свой пост, несмотря на поражение в первом раунде плей-офф от «Локомотива» (1-4 в серии). Об этом сообщил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.

По итогам регулярного чемпионата клуб занял 5-е место в Западной конференции, набрав 105 очков.