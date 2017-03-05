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Вудкрофт останется главным тренером минского «Динамо»

06.03.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт сохранит свой пост, несмотря на поражение в первом раунде плей-офф от «Локомотива» (1-4 в серии). Об этом сообщил генеральный директор клуба Анатолий Курилец.

«Контракт рассчитан на три года, и мы готовы продолжить сотрудничество. Будем работать дальше. Председатель наблюдательного совета Игорь Шуневич придерживается той же точки зрения», — сказал Курилец.

По итогам регулярного чемпионата клуб занял 5-е место в Западной конференции, набрав 105 очков.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт сохранит свой пост, несмотря на поражение в первом раунде плей-офф от «Локомотива» (1-4 в серии).

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