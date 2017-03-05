МИНСК, 6 мар — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера хоккейного клуба "Динамо-Минск", заявил генеральный директор минского клуба Анатолий Курилец.

"Зубры" завершили выступление в Континентальной хоккейной лиге, уступив в плей-офф Кубка Гагарина. Команда Вудкрофта уступила в первом раунде ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:4. Несмотря на это "бело-синие" набрали рекордное количество баллов в регулярном чемпионате КХЛ — 105.

"Минский клуб готов продолжать сотрудничество с Крэйгом Вудкрофтом. Контракт с тренером подписан на три года, поэтому будем продолжать работать. На заседании наблюдательного совета "Динамо" подведем итоги прошедшего сезона, но мы настроены на дальнейшую работу", — сказал Курилец, слова которого приводит БелТА .

Он обратил внимание, что с финансами дела у клуба обстоят нормально. По его словам, задолженностей перед игроками нет. "Была незначительная задержка в январе, но это связано с более поздним заседанием совета нашего партнера ОАО "Беларуськалий", — пояснил он.

В то же время заместитель генерального директора клуба Павел Бурба сказал, что минчане в следующем сезоне постараются сохранить голкипера Бена Скривенса и усилить защиту.