﻿ Крэйг Вудкрофт продолжит работу в минском "Динамо". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Крэйг Вудкрофт продолжит работу в минском "Динамо"

06.03.2017 12:56 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Канадский специалист Крэйг Вудкрофт продолжит работу на посту главного тренера хоккейного клуба "Динамо-Минск", заявил генеральный директор минского клуба Анатолий Курилец.

"Зубры" завершили выступление в Континентальной хоккейной лиге, уступив в плей-офф Кубка Гагарина. Команда Вудкрофта уступила в первом раунде ярославскому "Локомотиву" со счетом 1:4. Несмотря на это "бело-синие" набрали рекордное количество баллов в регулярном чемпионате КХЛ — 105.

"Минский клуб готов продолжать сотрудничество с Крэйгом Вудкрофтом. Контракт с тренером подписан на три года, поэтому будем продолжать работать. На заседании наблюдательного совета "Динамо" подведем итоги прошедшего сезона, но мы настроены на дальнейшую работу", — сказал Курилец, слова которого приводит БелТА.

Он обратил внимание, что с финансами дела у клуба обстоят нормально. По его словам, задолженностей перед игроками нет. "Была незначительная задержка в январе, но это связано с более поздним заседанием совета нашего партнера ОАО "Беларуськалий", — пояснил он.

В то же время заместитель генерального директора клуба Павел Бурба сказал, что минчане в следующем сезоне постараются сохранить голкипера Бена Скривенса и усилить защиту. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гендиректор клуба Анатолий Курилец развеял слухи, что у "Динамо" есть проблемы финансового характера - никаких долгов по зарплатам нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Березинский: «Глядя на бюджеты белорусских клубов, складывается ощущение, что до Беларуси все же добрался социализм»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика