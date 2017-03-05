Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович подвел итоги турецкого сбора.

- Нынешний тренинг-кэмп выдался затяжным: пятнадцать рабочих дней.

– Прежде мы делали три предсезонных сбора по 10-12 дней. В этом году было два, но более продолжительных. Я не придавал бы особого значения подобным нюансам. Главное, что мы имели хорошие условия для подготовки и восстановления. Да и погода ни разу не подвела.

- В целом наполнением спарринг-программы остались довольны?

– Все, что наметили, выполнили. Вдобавок наши оппоненты были не похожими друг на друга. Например, три казахстанских клуба проповедовали разные стили. Что касается нашей игры, то всегда хочется большего. Впрочем, оценку подготовительному периоду способны дать только официальные поединки. Скажу лишь, что в плане желания, самоотдачи, отношения к делу претензий к ребятам нет.

- Скоростью привыкания новичков к командным требованиям удовлетворены?

– Прекрасно осознаем: для полной адаптации необходимо время. У кого-то данный процесс идет быстрее, у кого-то медленнее. Главное – эти футболисты стараются, прислушиваются. Надеюсь, они помогут БАТЭ в достижении поставленных задач.

- Половину второго сбора в статусе просматриваемого отработал финн Ессе Туоминен. Какова ситуация с его возможным трансфером?

– Переговоры продолжаются. Мы хотели бы видеть Ессе в своих рядах. Это молодой перспективный нападающий, который неплохо себя проявил.

- Практически полностью пропустили сбор Артур Пикк и Валериане Гвилия.

– Пикк, к сожалению, получил повреждение еще в стартовом предсезонном спарринге со словенским «Марибором» – и с тех пор испытывает проблемы. Сейчас проходит реабилитацию в Германии. Гвилия травмировался в противостоянии с тбилисским «Динамо». И близок к возвращению в строй – в Минске присоединится к общей группе.

- Есть ли на данный момент ярко выраженные болевые точки в составе?

– Опять-таки: ответ даст только сезон. Верим в тех ребят, которые есть у нас в обойме, особенно учитывая, что многие из них могут действовать на разных позициях.

- С каким настроением летите домой?

– С самым положительным. Команда соскучилась по родным и близким, по большому футболу. Уже в субботу поспорим за первый в нынешнем году трофей – Суперкубок страны. Хочется верить, что уже со стартового поединка будем радовать болельщиков содержательной игрой, – сказал Ермакович.