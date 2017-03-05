Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о тренере Массимо Каррере.

– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?

– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте, – заявил Федун.

Летом прошлого года Каррера заключил со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два сезона.