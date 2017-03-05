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Леонид Федун: «У Карреры контракт еще долго, так что не переживайте»
06.03.2017 13:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о тренере Массимо Каррере.
– Как прокомментируете сообщение о возможном продлении контракта с Каррерой?
– Не комментирую. Но у него контракт еще долго, так что не переживайте, – заявил Федун.
Летом прошлого года Каррера заключил со «Спартаком» контракт, рассчитанный на два сезона.
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Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о тренере Массимо Каррере.
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