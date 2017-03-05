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Александр Павлович: «Минское «Динамо» дало результат, который все ждали и которого давно не было»

06.03.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, отметил, что команда дала результат, который все ждали.

– Насколько управляемая была команда? Какие были отношения с легионерами?

– По ходу сезона было понятно, что команда прекрасно управляемая. Она дала результат, который все ждали и которого давно не было. С легионерами прекрасные отношения, никаких проблем не возникало.

– Не было желания надеть и вратарскую форму?

– Жена так шутила. Говорила, последнее, что мне осталось — надеть вратарскую форму. У меня такой характер в крови: если что-то нужно сделать для команды, я сделаю, – заявил Павлович.

 
 
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Капитан минского «Динамо» Александр Павлович на пресс-конференции, посвященной итогам сезона, отметил, что команда дала результат, который все ждали.

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