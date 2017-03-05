Белорусский защитник Ник Бэйлен перейдет в «Трактор», сообщает «Р-Спорт».

Сообщается, что соглашение будет подписано сроком на один сезон.

«Ник Бэйлен в сезоне-2017/18 будет выступать за челябинский «Трактор», Дерек Рой покидает команду», – сказал источник агентства.

Напомним, Бэйлен играл за минское «Динамо» с 2014 по 2016 год, набрав в 118 матчах 80 очков (22 гола и 58 передач). Нынешний сезон 27-летний защитник заканчивает в «Векше».