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КХЛ. Бэйлен перейдет в «Трактор»

06.03.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Ник Бэйлен перейдет в «Трактор», сообщает «Р-Спорт».

Сообщается, что соглашение будет подписано сроком на один сезон.

«Ник Бэйлен в сезоне-2017/18 будет выступать за челябинский «Трактор», Дерек Рой покидает команду», – сказал источник агентства.

Напомним, Бэйлен играл за минское «Динамо» с 2014 по 2016 год, набрав в 118 матчах 80 очков (22 гола и 58 передач). Нынешний сезон 27-летний защитник заканчивает в «Векше».

 
 
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Белорусский защитник Ник Бэйлен перейдет в «Трактор», сообщает «Р-Спорт».

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