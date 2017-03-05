|
КХЛ. Бэйлен перейдет в «Трактор»
06.03.2017 13:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Ник Бэйлен перейдет в «Трактор», сообщает «Р-Спорт».
Сообщается, что соглашение будет подписано сроком на один сезон.
«Ник Бэйлен в сезоне-2017/18 будет выступать за челябинский «Трактор», Дерек Рой покидает команду», – сказал источник агентства.
Напомним, Бэйлен играл за минское «Динамо» с 2014 по 2016 год, набрав в 118 матчах 80 очков (22 гола и 58 передач). Нынешний сезон 27-летний защитник заканчивает в «Векше».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский защитник Ник Бэйлен перейдет в «Трактор», сообщает «Р-Спорт».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии