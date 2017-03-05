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Андрей Мезин: «Фотография моей жены с Ковалем? Я не смотрел. Мы с ней практически развелись»
06.03.2017 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин прокомментировал совместную фотографию своей жены с вратарем Виталием Ковалем.
- Андрей, Анжелика выставила в соцсетях фотографии с сердечками. На фото она и Виталий Коваль. Вы, наверное, знаете…
– Нет, я не смотрел. Мы с ней в разводе. Практически развелись.
- Как же так? Несколько лет назад Анжелика рассказывала о том, какая у вас счастливая и крепкая семья.
– Спросите лучше у нее: как, что и почему она выставляет. Единственное, что я могу сказать, что у нас в марте должен состояться развод.
- Кто подал на развод – вы или она?
– Совместное решение. Лучше спросите у нее.
- Подождите, такая красивая история любви. Как так случилось, что вы расстались?
– Вот и спросите у нее: я в этой истории чуть-чуть в стороне.
- В смысле – в стороне: вы же – глава семьи…
– Ну вот я, как глава семьи, недосмотрел... Но я не хочу это поднимать и выносить на публику, – сказал Мезин.
Напомним, два знаменитых белорусских голкипера – Мезин и Коваль – много лет дружили семьями. В каждой семье – по двое детей. Летом 2015-го Ковали и Мезины путешествовали по Америке.
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Экс-голкипер сборной Беларуси Андрей Мезин прокомментировал совместную фотографию своей жены с вратарем Виталием Ковалем.
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