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Анатолий Курилец: «Непростая финансовая ситуация в стране? Клуб не почувствовал тяжелой ситуации»

06.03.2017 15:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец подвел итоги сезона.

- Клуб выдал один из лучших сезон в регулярном чемпионате, скажите, это стоило больше или меньше, чем предыдущие сезоны?

– Мы идем с уменьшением. Надо больше самим зарабатывать. Я не могу назвать точные цифры. Где-то ужались, сэкономили – и цифры стали меньше, а на следующий сезон будут еще меньше.

– Были ли изначально предусмотрены премиальные за проход первого раунда в плей-офф?

– За выход в плей-офф – была предусмотрена премия, и она будет выплачена.

– Если откровенно, были ли в течение сезона моменты, когда вы сомневались в главном тренере?

– Не было таких отрезков. Мы в нем не сомневались. Помните, когда было пять проигрышей подряд, мы все переживали. Но он настоящий боец и настоящий мужик. С ним приятно работать. Я в начале пресс-конференции сказал, что мы подписали его на три года, и это было правильным решением.

– В стране непростая финансовая ситуация, почувствовал ли это клуб на своей коммерческой деятельности?

– Наша победа в сезоне в том, что мы вернули на арену много болельщиков. За редкими исключениями арена была полностью заполнена. Чтобы заработать нам практически не пришлось поднимать цены на матчи плей-офф. Клуб не почувствовал тяжелой ситуации, о которой вы говорите. И, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо нашим болельщикам за то, что были с нами и во время взлетов, и во время падений.

– Крэйг сказал, что многому научился за этот сезон, а чему научились вы от него, как от представителя другой культуры?

– Я считаю, что Крэйг сделал свое дело. В клубе он является лидером. То, чего мы добились – это благодаря ему и игрокам. Он умеет организовать коллектив, умеет повлиять на команду, – сказал Курилец.

 
 
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Генеральный директор минского «Динамо» Анатолий Курилец подвел итоги сезона.

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