Заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба оценил сезон команды.

– Завершился сезон, чем сейчас занимается команда?

– Все игроки находятся в Минске. Мы проводим собеседования с ними: хотим услышать их планы и понять, что можно улучшить в нашей системе. На 11 марта назначена традиционная игра с болельщиками. В конце месяца мы соберем тех, кто будет играть за сборную на чемпионате мира, и начнется подготовка к этим играм.

– Как вы оцениваете первый год работы Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера?

– Все оценки даст Наблюдательный совет в ближайшее время. Моя личная оценка? Какие могут быть вопросы?! Это был лучший сезон в КХЛ для клуба! Но, повторюсь, все оценки будет давать Наблюдательный совет.

– С кем клуб точно намерен продлить контракты?

– Пока без комментариев. Об этом говорить слишком рано. Для начала нам необходимо получить оценку нашей работы от Наблюдательного совета. Получим направляющую по финансированию и легионерской формуле, о том, как она будет выглядеть.

– Мы оценили деятельность работы Крэйга, а как вы оцените свою работу и работу селекционного отдела?

– Я не буду себя оценивать. Это не скромно и не правильно. Мерилом всего является результат. Мы сделали только первый шаг в этом сезоне. Оценивать то, насколько наша программа эффективна, можно будет по итогам следующих двух сезонов. Пока мы сделали только первый систематический шаг.

– Что будет с остальными тренерами, остаются ли они в команде?

– Вы знаете, что у них контракты до конца сезона. Как и в случае с игроками, оценка деятельности, процесс переговоров для тренеров будет идти несколько месяцев.

– Почему пришлось расстаться с Ником Бэйленом?

– Вы заметили, что по сезону Граньяни стал лучшим защитником в истории клуба по набранным очкам. В какой-то момент сезона в нашем распоряжении были два игрока примерно сходных по своему игровому функционалу. Вмешалась и экономическая ситуация. Мы расстались с Ником абсолютно по-хорошему. И у нас появилась возможность добавить вариативность в нашей игре и нормально доработать сезон. Мы убрали «задвоенность» в команде и дали обоим игрокам иметь игровую практику.

– А когда клуб приглашал Граньяни, вы не знали, что это два игрока примерно одного амплуа? Или это стало сюрпризом по ходу сезона?

– Ростер формировался и стабилизировался по ходу сезона, другие игроки обороны заняли свои места, и случилось вот такое «задвоение». Это абсолютно нормальная практика, – сказал Бурба.