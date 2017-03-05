﻿ Крэйг Вудкрофт: «Много штрафных минут? У меня будут проблемы, если я выскажу то, что я на самом деле думаю об этом». 21.by
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Крэйг Вудкрофт: «Много штрафных минут? У меня будут проблемы, если я выскажу то, что я на самом деле думаю об этом»

06.03.2017 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил судейство по отношению к его команде.

– Команда в регулярном сезоне заняла третье с конца место по штрафу. Что будете с этим делать?

– У меня будут проблемы, если я выскажу то, что я на самом деле думаю об этом. Я считаю, что эти цифры несправедливо отражают реальность. Мы играли жестко, и это было именно то, что нам было необходимо для победы. Мне надо аккуратно подбирать слова, а вы читайте между строк.

Для того, чтобы побеждать, тебе надо быть дисциплинированным. Дисциплина превыше всего и важнее. Если спросить, можем ли мы стать более дисциплинированным, то я отвечу абсолютно. Я вижу эти цифры, это ответственность тренерского штаба. Есть причины, которые повлияли на это, мы будем их исправлять.

– Чего добивался Крэйг весь сезон: понять судей или чтобы судьи поняли его?

– В принципе, я старался сделать и то, и то. Сам высказывал мнение по эпизодам и хотел услышать мнение арбитров. Подзывая их к скамейке, хотел спросить, по каким стандартам они принимали решения. Я понимаю, что у них есть свой взгляд на трактовку правил, я хотел понять их логику. Иногда обращал внимание на то, чтобы одна и та же ситуация одинаково оценивалась по отношению к двум командам, – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил судейство по отношению к его команде.

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