﻿ Людас Румбутис – журналистам: «Если вы будете помогать делать футбол вместе с нами, то мы будем вам благодарны». 21.by
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Людас Румбутис – журналистам: «Если вы будете помогать делать футбол вместе с нами, то мы будем вам благодарны»

06.03.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис обратился к журналистам на пресс-конференции.

«Я еще вам хочу одну вещь сказать. Это не упрек, но как бы… Я старше вас намного. Если вы будете помогать делать футбол вместе с нами. Мы будем вам благодарны. Все были на конференции Игоря Николаевича Криушенко? Кто из вас пожелал ему удачи? Кто? Никто.

– Удачи, Людас Ионович.

– Спасибо. Напросился. Да? :) – сказал Румбутис.

 

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис обратился к журналистам на пресс-конференции.

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