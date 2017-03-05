Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис обратился к журналистам на пресс-конференции.

«Я еще вам хочу одну вещь сказать. Это не упрек, но как бы… Я старше вас намного. Если вы будете помогать делать футбол вместе с нами. Мы будем вам благодарны. Все были на конференции Игоря Николаевича Криушенко? Кто из вас пожелал ему удачи? Кто? Никто.

– Удачи, Людас Ионович.

– Спасибо. Напросился. Да? :) – сказал Румбутис.