Футбольная ассоциация Англии вынесет наказания в конфликте между защитником «Борнмута» Тайроном Мингзом и форвардом «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем.

В очном матче команд сначала Мингз наступил на голову Ибрагимовичу, а потом Златан акцентированно ударил соперника локтем в борьбе за верховой мяч.

Ни один игрок не был наказан за свои действия арбитром Кевином Френдом. Если Френд не отразил в итоговом протоколе матча эти эпизоды, то FA получит право на дисквалификацию футболистов.

Вероятнее всего, Ибрагимович будет дисквалифицирован на три матча, а вот отстранение Мингза окажется более долгосрочным. Оба игрока после матча отрицали целенаправленность своих действий.