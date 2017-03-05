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The Times: Санчес заявил руководству «Арсенала» о желании покинуть клуб

06.03.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес покинет клуб в летнее трансферное окно, утверждает The Times.

По информации издания, игрок уже заявил о своем желании представителям менеджмента лондонского клуба.

Сообщается, что Санчес остался недоволен партнерами после игры с «Баварией» (1:5) в Лиге чемпионов, в связи с чем у них произошел конфликт, в особенности с Алексом Окслейд-Чемберленом.

Арсен Венгер остался недоволен эгоистичным поведением Санчеса и провел с ним воспитательную беседу, которая только ухудшила отношения в команде – на неделе перед игрой с «Ливерпулем», в которой чилиец остался в запасе и вышел только после перерыва, Санчес поссорился с партнерами по команде на тренировке и покинул ее.

Главным претендентом на Санчеса является «ПСЖ», в его приобретении также заинтересован «Ювентус». Срок контракта вингера с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.

 
 
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Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес покинет клуб в летнее трансферное окно, утверждает The Times.

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