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The Times: Санчес заявил руководству «Арсенала» о желании покинуть клуб
06.03.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес покинет клуб в летнее трансферное окно, утверждает The Times.
По информации издания, игрок уже заявил о своем желании представителям менеджмента лондонского клуба.
Сообщается, что Санчес остался недоволен партнерами после игры с «Баварией» (1:5) в Лиге чемпионов, в связи с чем у них произошел конфликт, в особенности с Алексом Окслейд-Чемберленом.
Арсен Венгер остался недоволен эгоистичным поведением Санчеса и провел с ним воспитательную беседу, которая только ухудшила отношения в команде – на неделе перед игрой с «Ливерпулем», в которой чилиец остался в запасе и вышел только после перерыва, Санчес поссорился с партнерами по команде на тренировке и покинул ее.
Главным претендентом на Санчеса является «ПСЖ», в его приобретении также заинтересован «Ювентус». Срок контракта вингера с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
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Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес покинет клуб в летнее трансферное окно, утверждает The Times.
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