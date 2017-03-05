Минское «Динамо» проведет презентацию обновленной команды накануне старта сезона для болельщиков.

Презентация состоится 10 марта в DoubleTree by Hilton Hotel Minsk по адресу просп. Победителей, 9 и пройдет с 18:00 до 20:00 по белорусскому времени.

Сообщается, что посетителей ожидает встреча с тренерским штабом, основным составом и руководством клуба, презентация формы на сезон-2017, награждение самых активных болельщиков и коллекционеров программок.