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Сегодня прошло заседание по иску Хацкевича к АБФФ
06.03.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня, в понедельник 6 марта, состоялось заседание Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, касающегося его увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси.
Интересы Александра Хацкевича представляла его адвокат, интересы АБФФ защищал директор международно-правового департамента Сергей Ильич.
В ходе заседания были заслушаны обе стороны, после чего была взята пауза. Решение по делу будет принято до 15 апреля.
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Сегодня, в понедельник 6 марта, состоялось заседание Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, касающегося его увольнения с поста главного тренера...
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