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Сегодня прошло заседание по иску Хацкевича к АБФФ

06.03.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня, в понедельник 6 марта, состоялось заседание Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, касающегося его увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси.

Интересы Александра Хацкевича представляла его адвокат, интересы АБФФ защищал директор международно-правового департамента Сергей Ильич.

В ходе заседания были заслушаны обе стороны, после чего была взята пауза. Решение по делу будет принято до 15 апреля.

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Сергей Сафарьян: «Контракт с Хацкевичем был расторгнут в соответствии с прописанными условиями, остальное – какой-то бред»

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Сегодня, в понедельник 6 марта, состоялось заседание Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, касающегося его увольнения с поста главного тренера...

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