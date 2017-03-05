Сегодня, в понедельник 6 марта, состоялось заседание Футбольного арбитража по иску Александра Хацкевича, касающегося его увольнения с поста главного тренера сборной Беларуси.

Интересы Александра Хацкевича представляла его адвокат, интересы АБФФ защищал директор международно-правового департамента Сергей Ильич.

В ходе заседания были заслушаны обе стороны, после чего была взята пауза. Решение по делу будет принято до 15 апреля.

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