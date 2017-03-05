Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис прокомментировал свое назначение.

– На последнем исполкоме в прошлом году тренерский штаб национальной команды рекомендовал на должность главного тренера «молодежки» кандидатуру Алексея Меркулова…

– Предлагалась не только эта кандидатура.

– Вы голосовали за или против Меркулова?

– Вместе с Меркуловым на бюро исполкома появились кандидатуры Журавеля и Седнева. Тогда я сказал: «А почему я не могу тренировать сборную?» На январском исполкоме сказали, что к теме назначения главного тренера «молодежки» еще вернутся, но получилось так, что Журавель и Седнев продолжили работать на клубном уровне. Почему-то кандидатуру Меркулова «отмели» еще на первом бюро исполкома. Время покажет, правильно ли тогда поступили или нет. Остался один я, но, повторюсь, был до конца не уверен, что выберут именно меня.

– Чем вы лучше других кандидатов?

– Наверное, пусть они скажут, чем я лучше. Когда в «Прессболе» появилась таблица тренеров, которые имеют 300-400 матчей в высшей лиге, я позвонил в редакцию издания: «Почему у меня нет игр, в которых я руководил брестским «Динамо» во времена СССР?» Тогда под моим руководством брестчане провели порядка 150-200 игр. Мне объяснили, что это была не высшая лига чемпионата Беларуси. Однако кем в ту пору пополнялось минское «Динамо»? Футболистами моей команды.

В тренерской карьере у меня порядка 500 матчей на высоком уровне. Не считаю, что я уже неспособен что-то дать белорусскому футболу. У меня есть идеи, чтобы у нашей молодежи появилось больше игровой практики. Например, я давно предлагал «лимитчиков», которые выступали бы в первой лиге. Считаю это неплохой идеей. Тот же Виталий Жуковский, который работает в «Ислочи», говорит, что это правильно. В общем, я себя не исчерпал.

– Вы можете рассказать о своих идеях?

– В следующий раз.

– Есть разговоры, что Румбутис назначен главным тренером молодежной сборной благодаря хорошим отношениям с Сергеем Сафарьяном. В свое время вы привели его в футбол, вы играете в одной любительской хоккейной команде…

– Может, я еще у него и живу? Эти разговоры – полная чушь. На недавней пресс-конференции Игорь Криушенко сказал: «В футбол не играют по блату». Если я был бы таким плохим, наверное, я бы сейчас не сидел перед вами. Согласен, я уже не так молод. В «Прессболе» написали, что вернулся «Дед». Но я дед не по возрасту, а по прозвищу. Кстати, что самое красивое в футболе?

– Результат на табло.

– Правильно, поэтому посмотрим, что будет дальше, – сказал Румбутис.