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Хесе Родригес: «У «Барселоны» нет шансов. Только «Реал» мог бы отыграть четыре мяча у «ПСЖ»
06.03.2017 18:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, арендованный канарским клубом у
В первом матче 1/8 финала парижане разгромили «Барселону» (4:0).
Помимо того, что «ПСЖ» располагает прекрасными футболистами, эта команда очень хорошо готова физически. Они натренированы. Эмери проделал большую работу в плане тактики и физической подготовки.
Задача «Барселоны» очень сложна. Они должны не только забить четыре раза, но и не пропустить. Хочу, чтобы «ПСЖ» выиграл и прошел дальше», – сказал испанец.
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Атакующий полузащитник «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, арендованный канарским клубом у «ПСЖ», оценил шансы французской команды в Лиге чемпионов.
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