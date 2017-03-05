Радиоведущий Александр Бубнов передал впечатления от матча «Томь» – «Ростов» (0:6).



«В нашем чемпионате ростовский Бекхэм появился, я его так давно называю. Как рукой мячи на голову Бухарову кладет. Я говорю про Калачева.

А «Томь», если будет играть, как с «Ростовом», очков в оставшихся матчах вообще не наберет, думаю», – сказал Бубнов.

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев сделал во встрече с «Томью» 3 голевых передачи.

Калачев делает ассистентский хет-трик, пока его собираются возвращать в сборную