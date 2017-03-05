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Александр Бубнов: «Калачев – это ростовский Бекхэм»
06.03.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Радиоведущий Александр Бубнов передал впечатления от матча «Томь» – «Ростов» (0:6).
А «Томь», если будет играть, как с «Ростовом», очков в оставшихся матчах вообще не наберет, думаю», – сказал Бубнов.
Белорусский полузащитник Тимофей Калачев сделал во встрече с «Томью» 3 голевых передачи.
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Радиоведущий Александр Бубнов передал впечатления от матча «Томь» – «Ростов» (0:6).
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