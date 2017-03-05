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Товарищеский матч. «Шахтер» проиграл норвежскому «Согндалю»

06.03.2017 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Шахтер» провел в Испании заключительный товарищеский матч.

Товарищеский матч

Шахтер – Согндаль (Норвегия, Д1) 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – (72), 0:2 – (85).

Шахтер: Бушма (Караджов, 46), Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (Златков, 67), Позняк (Бурко, 46), Багарич (Ковалев, 70), Црепуля, Олехнович, Ковалев (Сойри, 46), Хижниченко (Лаптев, 46), Януш (Шибун, 67).

6 марта, 18:00

 
 
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«Шахтер» провел в Испании заключительный товарищеский матч.

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