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Товарищеский матч. «Шахтер» проиграл норвежскому «Согндалю»
06.03.2017 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шахтер» провел в Испании заключительный товарищеский матч.
Товарищеский матч
Шахтер – Согндаль (Норвегия, Д1) 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – (72), 0:2 – (85).
Шахтер: Бушма (Караджов, 46), Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (Златков, 67), Позняк (Бурко, 46), Багарич (Ковалев, 70), Црепуля, Олехнович, Ковалев (Сойри, 46), Хижниченко (Лаптев, 46), Януш (Шибун, 67).
6 марта, 18:00
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«Шахтер» провел в Испании заключительный товарищеский матч.
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