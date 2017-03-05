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НХЛ. Кучеров признан первой звездой недели, Бобровский – второй

06.03.2017 20:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Первой звездой стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, набравший 9 (5+4) очков в четырех матчах. В матче против «Оттавы» (5:1) нападающий оформил хет-трик.

Второй звездой признан голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, одержавший 2 победы и трех играх, пропуская в среднем 0,33 шайбы за матч и отражая 98,9% бросков.

Третьей звездой назван вратарь «Монреаля» Кэри Прайс, выигравший 3 матча из 3, пропуская в среднем 0,66 шайб за игру и отражая 97,4% бросков.

 
 
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НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

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