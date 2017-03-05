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В Крыму полиция разогнала детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом»

06.03.2017 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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4 марта сотрудники полиции в Феодосии прервали детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом».

«Сегодня в селе Краснокаменка состоялся матч между дворовыми командами, который прервали директор школы и участковый, объяснив это тем, что мы проводим несанкционированный террористический митинг, не согласованный с администрацией Феодосии, запретив нам продолжить матч», — сообщили в местной группе «Подслушано» в социальной сети «ВКонтакте».

«Раньше со времени функционирования школы никогда не было запрета находиться на территории стадиона: играть в футбол и другие спортивные игры. После того, как мы продолжили игру, директор школы приказал забрать футбольные ворота», — говорится в сообщении.

На совещании с главой администрации Феодосии руководитель местного отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что запрет был сделан по «соображениям безопасности».

Глава администрации Феодосии Станислав Крысин поручил провести расследование инцидента, охарактеризовав действия директора как «недопустимые».

 
 
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4 марта сотрудники полиции в Феодосии прервали детский футбольный матч, объявив его «несанкционированным террористическим митингом».

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