Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о том, что еще не задумывался о своем будущем в команде.

«Пока не думал. Только закончился сезон. Присутствует еще опустошение. Не ожидал, что сезон закончится так рано. Ведь в Америке я привык играть как минимум до апреля.

Еще хочу выслушать руководство «Динамо». Какие у них на меня планы.

Вояж за океан? Если поступит предложение, то рассмотрю. Почему нет. Еще посмотрим, какие варианты у агента», – сказал Готовец.