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Кирилл Готовец: «Пока не думал о своем будущем в «Динамо». Хочу еще узнать, какие планы у руководства на меня»
06.03.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о том, что еще не задумывался о своем будущем в команде.
«Пока не думал. Только закончился сезон. Присутствует еще опустошение. Не ожидал, что сезон закончится так рано. Ведь в Америке я привык играть как минимум до апреля.
Еще хочу выслушать руководство «Динамо». Какие у них на меня планы.
Вояж за океан? Если поступит предложение, то рассмотрю. Почему нет. Еще посмотрим, какие варианты у агента», – сказал Готовец.
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Кирилл Готовец: «Пока не думал о своем будущем в «Динамо». Хочу еще узнать, какие планы у руководства на меня»
Защитник минского «Динамо» Кирилл Готовец рассказал о том, что еще не задумывался о своем будущем в команде.
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