﻿﻿ Директор «Борисов-Арены»: «Буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Директор «Борисов-Арены»: «Буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта»

06.03.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Директор «Борисов-Арены» Дмитрий Шишло рассказал о готовности стадиона к сезону.

«1 марта была включена система отопления. Основная проблема газона в теневой части стадиона. Используем искусственный свет.

Когда газон будет идеальным? Хочу и буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта», – сказал Шишло в эфире программы PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

Напомним, 19 марта БАТЭ в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси сыграет с «Минском».

Белорусские стадионы готовятся к началу сезона. Чей газон круче?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор «Борисов-Арены» Дмитрий Шишло рассказал о готовности стадиона к сезону.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Далласом», «Тампа-Бэй» против «Рейнджерс» и другие матчи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика