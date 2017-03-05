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Директор «Борисов-Арены»: «Буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта»
06.03.2017 21:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Борисов-Арены» Дмитрий Шишло рассказал о готовности стадиона к сезону.
«1 марта была включена система отопления. Основная проблема газона в теневой части стадиона. Используем
Когда газон будет идеальным? Хочу и буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта», – сказал Шишло в эфире программы PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».
Напомним, 19 марта БАТЭ в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси сыграет с «Минском».
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Директор «Борисов-Арены» Дмитрий Шишло рассказал о готовности стадиона к сезону.
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