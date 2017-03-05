Директор «Борисов-Арены» Дмитрий Шишло рассказал о готовности стадиона к сезону.

«1 марта была включена система отопления. Основная проблема газона в теневой части стадиона. Используем искусственный свет .

Когда газон будет идеальным? Хочу и буду стремиться к тому, что газон будет идеальный уже к 19 марта», – сказал Шишло в эфире программы PRO Спорт. Итоги недели» на «Беларусь 5».

Напомним, 19 марта БАТЭ в рамках четвертьфинала Кубка Беларуси сыграет с «Минском».

Белорусские стадионы готовятся к началу сезона. Чей газон круче?