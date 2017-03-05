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Владимир Бережков: «Есть вероятность, что без спешки в конце июля запустим канал на базе «Сетанты»

06.03.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается процесс запуска телеканала, который будет транслировать матчи чемпионата Беларуси в HD-качестве.

– В конце февраля проведена инспекция всех стадионов высшей лиги. Изучили 14 арен. На семи из них есть все технические условия для производства и передачи сигнала. Это стадионы в Слуцке, Городее, Витебске, Жодино, Борисове, Гомеле и Бресте. После тестирования, скорее всего, в этот список можно будет включать и Гродно. Однако вместе с тем кое-где обнаружили явные проблемы. Самая большая – на столичном «Тракторе», где нет условий для прокладки волоконно-оптической линии передачи. В разной степени нужно доработать еще пять арен: стадион ФК «Минск», новополоцкий «Атлант», могилевский «Спартак», мозырскую «Юность» и солигорский «Строитель».

– Успеете к заявленным срокам?

– По тому, как продвигается дело, вижу, что и к пятому-шестому туру можем не успеть. Будем стараться, но есть вероятность, что без спешки и суеты запустим канал со второго круга в конце июля... – сказал Бережков.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал, как продвигается...

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