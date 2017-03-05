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Вместимость стадиона «Динамо» составит 20 тысяч зрителей

06.03.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Объект планируется сдать эксплуатацию в 2017 году.

В эфире программы «PRO Спорт. Итоги» сообщается, что общая вместимость арены составит 20 тысяч зрителей, а сидения стадиона будут разных цветов.

«Стадион завершено процентов на 70. В августе завершим все работы», – сообщил представитель строительной комании.

 
 
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Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».

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