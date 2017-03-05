|
Вместимость стадиона «Динамо» составит 20 тысяч зрителей
06.03.2017 22:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Объект планируется сдать эксплуатацию в 2017 году.
В эфире программы «PRO Спорт. Итоги» сообщается, что общая вместимость арены составит 20 тысяч зрителей, а сидения стадиона будут разных цветов.
«Стадион завершено процентов на 70. В августе завершим все работы», – сообщил представитель строительной комании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии