Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Объект планируется сдать эксплуатацию в 2017 году.

В эфире программы «PRO Спорт. Итоги» сообщается, что общая вместимость арены составит 20 тысяч зрителей, а сидения стадиона будут разных цветов.

«Стадион завершено процентов на 70. В августе завершим все работы», – сообщил представитель строительной комании.