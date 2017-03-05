﻿ Виталий Гурков: «В седьмом классе напились «чернила» «Абрикосовый рай». Отцу хватило нескольких слов, чтобы моя дружба с алкоголем закончилась». 21.by
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Виталий Гурков: «В седьмом классе напились «чернила» «Абрикосовый рай». Отцу хватило нескольких слов, чтобы моя дружба с алкоголем закончилась»

06.03.2017 22:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский боксер Виталий Гурков рассказал о своем отношении к алкоголю.

«Это было в седьмом классе. Перед Новым годом наш класс готовил какую-то сценку. Собрались на теплотрассе и напились «чернила». Кажется, «Абрикосовый рай». Или «Персиковый». В школе продолжили. Когда читал свою роль, был уже сильно пьяным. После дискотеки меня, вот такого разобранного, повели домой. Утром я лежал и боялся открыть глаза. Думал, как отец сейчас зайдет и устроит мне. Когда я все-таки вышел из комнаты, папа спокойно сказал: «Ну что, понравилось быть пьяным?» Даже не бил.

Все тогда делились на «продиджистов» и «нирванистов». Я тусовался с «нирванистами» в парке Челюскинцев. У них были свои дикие рецепты. Двухлитровую бутылку минералки ополовинивали и вливали туда 0,7 «Крыжачка», чтобы все весело с пузырьками заходило. Но меня это все не привлекало. Отцу хватило нескольких слов, чтобы моя дружба с алкоголем закончилась», – сказал Гурков.

 
 
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