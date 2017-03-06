Автор и ведущий передачи «Время футбола» Николай Ходасевич в сюжете программы поделился мнением о словах первого заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна про ситуацию вокруг ухода Александра Хацкевича из сборной Беларуси.

«Слова Сафарьяна? Мне в общем-то тут комментировать и добавить нечего. Все предельно ясно. Причем давно», – сказал Ходасевич.

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