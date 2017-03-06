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Николай Ходасевич: «Слова Сафарьяна? Комментировать тут нечего. Все ясно. Причем давно»
06.03.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Автор и ведущий передачи «Время футбола» Николай Ходасевич в сюжете программы поделился мнением о словах первого заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна про ситуацию вокруг ухода Александра Хацкевича из сборной Беларуси.
«Слова Сафарьяна? Мне в общем-то тут комментировать и добавить нечего. Все предельно ясно. Причем давно», – сказал Ходасевич.
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Автор и ведущий передачи «Время футбола» Николай Ходасевич в сюжете программы поделился мнением о словах первого заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна про ситуацию...
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