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Николай Ходасевич: «Слова Сафарьяна? Комментировать тут нечего. Все ясно. Причем давно»

06.03.2017 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Автор и ведущий передачи «Время футбола» Николай Ходасевич в сюжете программы поделился мнением о словах первого заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна про ситуацию вокруг ухода Александра Хацкевича из сборной Беларуси.

«Слова Сафарьяна? Мне в общем-то тут комментировать и добавить нечего. Все предельно ясно. Причем давно», – сказал Ходасевич.

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Автор и ведущий передачи «Время футбола» Николай Ходасевич в сюжете программы поделился мнением о словах первого заместителя АБФФ Сергея Сафарьяна про ситуацию...

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