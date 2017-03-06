Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский признан лучшим новичком ECHL в феврале.

Напомним, в прошлом месяце хоккеист набрал 15 (12+3) очков в 13 матчах при показателе полезность «+7». Кроме того, в матче с «Брамптоном» 25 февраля Фальковский оформил первый в карьере хет-трик.

Белорус, который в этом сезоне забросил 20 шайб, является лучшим снайпером ECHL среди защитников. Как отмечает официальный сайт лиги, Фальковский стал первым игроком обороны с 2012 года, которому удалось достичь рубежа в 20 шайб.

Статистика Фальковского в сезоне-2016/17: 48 матчей, 31 (20+11) очко, «+1».

Руслан Васильев: «Фальковский в сборной? Почему нет. У него не будет выработан комплекс неудачников. Он будет более в порядке чем, допустим, Готовец»

Фальковский сделал хет-трик и забросил решающий буллит за фарм «Калгари»