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ECHL. Фальковский признан лучшим новичком в феврале
06.03.2017 23:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский признан лучшим новичком ECHL в феврале.
Напомним, в прошлом месяце хоккеист набрал 15 (12+3) очков в 13 матчах при показателе полезность «+7». Кроме того, в матче с «Брамптоном» 25 февраля Фальковский оформил первый в карьере хет-трик.
Белорус, который в этом сезоне забросил 20 шайб, является лучшим снайпером ECHL среди защитников. Как отмечает официальный сайт лиги, Фальковский стал первым игроком обороны с 2012 года, которому удалось достичь рубежа в 20 шайб.
Статистика Фальковского в сезоне-2016/17: 48 матчей, 31 (20+11) очко, «+1».
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Белорусский защитник «Адирондака» Степан Фальковский признан лучшим новичком ECHL в феврале.
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