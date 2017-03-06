Комментатор и журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата.

«Думаю, Джоэл Фамейе должен выстрелить у брестского «Динамо» этом году. В прошлом году ему помешали травмы, чтобы пополнить бомардирский реестр. В этом году, возможно, все получится. Думаю, у него будет больше 20 мячей за сезон», – сказал Ходасевич в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».