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Николай Ходасевич: «Фамейе забьет больше 20 мячей за сезон»
06.03.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор и журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата.
«Думаю, Джоэл Фамейе должен выстрелить у брестского «Динамо» этом году. В прошлом году ему помешали травмы, чтобы пополнить бомардирский реестр. В этом году, возможно, все получится. Думаю, у него будет больше 20 мячей за сезон», – сказал Ходасевич в эфире программы «Время футбола» на «Беларусь 5».
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Комментатор и журналист Николай Ходасевич поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата.
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