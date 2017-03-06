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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Майами», «Сан-Антонио» – «Хьюстон» и другие матчи
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В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
7 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Ковингтон (15),
Шарич (14 + 8 подборов + 6 передач),
Холмс (8 + 9 подборов),
Хендерсон (5),
Макконнелл (2 + 8 передач) старт;
Андерсон (19),
Лонг (13 + 7 подборов),
Луваву-Кабарро (8),
Стаускас (6),
Родригес (5 + 8 передач),
Харпер (3).
- Милуоки
-
Адетокумбо (24 + 8 подборов),
Снелл (21 + 7 подборов),
Миддлтон (13 + 8 передач),
Брогдон (13),
Макер (7) старт;
Монро (12),
Деллаведова (10 + 7 передач),
Телетович (6),
Терри (4),
Хоуз (2),
Вон (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Фурнье (25),
Гордон (17),
Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач),
Бийомбо (10 + 14 подборов),
Росс (5) старт;
Грин (15),
Хезонья (8),
Уотсон (5),
Огастин (4),
Рудеж (0).
- Нью-Йорк
-
Ли (20),
Томас (17),
Порзингис (14 + 7 подборов),
Роуз (12 + 6 передач),
Бэйкер (0) старт;
Эрнангомес (14 + 8 подборов),
О’Куинн (11 + 8 подборов),
Холидэй (10),
Кузминскас (8),
Рэндл (7).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
-
Ирвинг (32 + 7 подборов),
Джеймс (30 + 17 подборов + 6 передач),
Шамперт (8),
Томпсон (8 + 13 подборов),
Джефферсон (2) старт;
Уильямс (6),
Фрай (5),
Корвер (4),
Уильямс (3),
Лиггинс (0),
Богут (0).
- Майами
-
Уэйтерс (29),
Драгич (21 + 6 передач),
Уайтсайд (13 + 11 подборов),
Макгрудер (11),
Бэббит (3) старт;
Эллингтон (18),
Ричардсон (5),
Рид (4 + 7 подборов),
Уайт (2).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.30, «Philips Arena»
- Атланта
-
Шредер (23),
Миллсэп (20 + 10 подборов),
Бэйзмор (18),
Ховард (8 + 19 подборов + 5 потерь),
Сефолоша (5) старт;
Хардуэй (19 + 5 потерь),
Ильясова (15),
Принс (3),
Дилэйни (0).
- Голден Стэйт
-
Карри (24 + 9 передач),
Томпсон (13),
Грин (12 + 8 подборов + 6 передач),
Маккоу (9 + 7 подборов),
Пачулия (6) старт;
Игудала (24),
Кларк (10),
Уэст (10),
Барнс (5 + 7 подборов),
МакГи (4),
Ливингстон (2),
МакАду (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
- Детройт
-
Джексон (26 + 6 передач),
Луэр (14),
Драммонд (14 + 8 подборов),
М-с Моррис (13),
Колдуэлл-Поуп (6) старт;
Харрис (13 + 8 подборов),
Бэйнс (12 + 7 подборов),
Смит (8),
Джонсон (3).
- Чикаго
-
Батлер (27 + 11 подборов + 5 потерь),
Лопес (18),
Портис (10),
Грант (7 + 7 передач),
Ципзер (4) старт;
Пэйн (14),
Миротич (6),
Фелисио (4),
Морроу (3),
Картер-Уильямс (2),
Кэнан (0),
Валентайн (0).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
- Шарлотт
-
Уокер (23),
Батюм (21),
Зеллер (10 + 9 подборов),
Кидд-Гилкрист (8 + 13 подборов),
Марв. Уильямс (6).
- Индиана
-
Джордж (32 + 10 подборов + 6 потерь),
Майлз (16),
Тиг (5 + 7 передач),
Янг (4),
Тернер (4).
- Дата проведения
-
7 марта, 04.30, «AT&T Center»
- Сан-Антонио
-
Ленард (20),
Паркер (15),
Олдридж (13),
Грин (5),
Дедмон (0).
- Хьюстон
-
Харден (32 + 11 передач + 7 потерь),
Ариза (13),
Беверли (8 + 7 подборов),
Капела (8),
Андерсон (7).
- Дата проведения
-
7 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Хэйворд (13),
Экзам (8),
Гобер (7 + 8 подборов),
Инглс (3),
Фэйворс (3).
- Новый Орлеан
-
Казинс (9),
Дэвис (6),
Холидэй (3),
Хилл (0),
Томпсон (0).
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В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».
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