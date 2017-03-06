﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Майами», «Сан-Антонио» – «Хьюстон» и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» примет «Майами», «Сан-Антонио» – «Хьюстон» и другие матчи

06.03.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Милуоки 98:112 (19:27, 24:33, 25:31, 30:21)
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Ковингтон (15), Шарич (14 + 8 подборов + 6 передач), Холмс (8 + 9 подборов), Хендерсон (5), Макконнелл (2 + 8 передач)  старт; Андерсон (19), Лонг (13 + 7 подборов), Луваву-Кабарро (8), Стаускас (6), Родригес (5 + 8 передач), Харпер (3).
Милуоки
Адетокумбо (24 + 8 подборов), Снелл (21 + 7 подборов), Миддлтон (13 + 8 передач), Брогдон (13), Макер (7)  старт; Монро (12), Деллаведова (10 + 7 передач), Телетович (6), Терри (4), Хоуз (2), Вон (0).

 

Орландо – Нью-Йорк 105:113 (28:20, 26:31, 38:34, 13:28)
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Фурнье (25), Гордон (17), Пэйтон (16 + 11 подборов + 10 передач), Бийомбо (10 + 14 подборов), Росс (5)  старт; Грин (15), Хезонья (8), Уотсон (5), Огастин (4), Рудеж (0).
Нью-Йорк
Ли (20), Томас (17), Порзингис (14 + 7 подборов), Роуз (12 + 6 передач), Бэйкер (0)  старт; Эрнангомес (14 + 8 подборов), О’Куинн (11 + 8 подборов), Холидэй (10), Кузминскас (8), Рэндл (7).

 

Кливленд – Майами 98:106 (22:29, 30:33, 19:27, 27:17)
Дата проведения
7 марта, 03.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча Статистика
Кливленд
Ирвинг (32 + 7 подборов), Джеймс (30 + 17 подборов + 6 передач), Шамперт (8), Томпсон (8 + 13 подборов), Джефферсон (2)  старт; Уильямс (6), Фрай (5), Корвер (4), Уильямс (3), Лиггинс (0), Богут (0).
Майами
Уэйтерс (29), Драгич (21 + 6 передач), Уайтсайд (13 + 11 подборов), Макгрудер (11), Бэббит (3)  старт; Эллингтон (18), Ричардсон (5), Рид (4 + 7 подборов), Уайт (2).

 

Атланта – Голден Стэйт 111:119 (42:35, 24:26, 24:33, 21:25)
Дата проведения
7 марта, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Статистика
Атланта
Шредер (23), Миллсэп (20 + 10 подборов), Бэйзмор (18), Ховард (8 + 19 подборов + 5 потерь), Сефолоша (5)  старт; Хардуэй (19 + 5 потерь), Ильясова (15), Принс (3), Дилэйни (0).
Голден Стэйт
Карри (24 + 9 передач), Томпсон (13), Грин (12 + 8 подборов + 6 передач), Маккоу (9 + 7 подборов), Пачулия (6)  старт; Игудала (24), Кларк (10), Уэст (10), Барнс (5 + 7 подборов), МакГи (4), Ливингстон (2), МакАду (0).

 

Детройт – Чикаго 109:95 (14:26, 37:29, 28:24, 30:16)
Дата проведения
7 марта, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Джексон (26 + 6 передач), Луэр (14), Драммонд (14 + 8 подборов), М-с Моррис (13), Колдуэлл-Поуп (6)  старт; Харрис (13 + 8 подборов), Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (8), Джонсон (3).
Чикаго
Батлер (27 + 11 подборов + 5 потерь), Лопес (18), Портис (10), Грант (7 + 7 передач), Ципзер (4)  старт; Пэйн (14), Миротич (6), Фелисио (4), Морроу (3), Картер-Уильямс (2), Кэнан (0), Валентайн (0).

 

Мемфис – Бруклин 95:96 (4 четверть)
Дата проведения
7 марта, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью
Мемфис
Конли (24 + 6 передач), Марк Газоль (14), Парсонс (12), Райт (9), Харрисон (5).

 

Миннесота – Портленд 0:0 (:)
Дата проведения
7 марта, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Шарлотт – Индиана 92:79 (4 четверть)
Дата проведения
7 марта, 04.00, «Time Warner Cable Arena»
Онлайн матча Превью
Шарлотт
Уокер (23), Батюм (21), Зеллер (10 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 13 подборов), Марв. Уильямс (6).
Индиана
Джордж (32 + 10 подборов + 6 потерь), Майлз (16), Тиг (5 + 7 передач), Янг (4), Тернер (4).

 

Сан-Антонио – Хьюстон 77:77 (3 четверть)
Дата проведения
7 марта, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча Превью
Сан-Антонио
Ленард (20), Паркер (15), Олдридж (13), Грин (5), Дедмон (0).
Хьюстон
Харден (32 + 11 передач + 7 потерь), Ариза (13), Беверли (8 + 7 подборов), Капела (8), Андерсон (7).

 

Денвер – Сакраменто 57:50 (2 четверть)
Дата проведения
7 марта, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Новый Орлеан 43:34 (2 четверть)
Дата проведения
7 марта, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью
Юта
Хэйворд (13), Экзам (8), Гобер (7 + 8 подборов), Инглс (3), Фэйворс (3).
Новый Орлеан
Казинс (9), Дэвис (6), Холидэй (3), Хилл (0), Томпсон (0).

 

Клипперс – Бостон
Дата проведения
7 марта, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник, 6 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» встретится с бывшей командой ЛеБрона Джеймса «Майами», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Татур: «Лучшим бомбардиром станет Родионов, потому что он самый классный, мастеровитый и умный нападающий в нашей стране»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика